Путешественники определили 10 самых впечатляющих гор в России

Более 2000 человек приняли участие в опросе, целью которого было выяснить, какие горы в России путешественники считают самыми впечатляющими. О результатах сообщают "Известия".

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Возглавляет рейтинг Эльбрус на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. На втором и третьих местах расположились сочинский Ахун и Белуха на Алтае.

Замыкают пятерку лучших Казбек и Саяны. Последние ценятся путешественниками за природу, чистый воздух и большой выбор маршрутов для альпинистов.

В топ-10 также вошли горные вершины Фишт на западе Главного Кавказского хребта, южноуральский Иремель, якутская Победа, Воттоваара в Республике Карелия и Хибины в Мурманской области.