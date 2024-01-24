$87.92-0.0595.83-0.06
Почта

Путешественники определили 10 самых впечатляющих гор в России

Более 2000 человек приняли участие в опросе, целью которого было выяснить, какие горы в России путешественники считают самыми впечатляющими. О результатах сообщают "Известия".

Путешественники определили 10 самых впечатляющих гор в России
© Unsplash

Возглавляет рейтинг Эльбрус на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. На втором и третьих местах расположились сочинский Ахун и Белуха на Алтае.

Лайфхаки для интровертов: как в путешествии найти новых друзей

Замыкают пятерку лучших Казбек и Саяны. Последние ценятся путешественниками за природу, чистый воздух и большой выбор маршрутов для альпинистов.

В топ-10 также вошли горные вершины Фишт на западе Главного Кавказского хребта, южноуральский Иремель, якутская Победа, Воттоваара в Республике Карелия и Хибины в Мурманской области.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самом дорогом круизе.

Отдых в России