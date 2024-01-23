Представлен самый дорогой круиз: 105 дней за 27 млн рублей

Компания, являющаяся экспертом в области роскошных круизов, запускает новую уникальную программу "The Ultimate Luxury Cruise". Идея тура в том, что за 105 дней путешествия на роскошном круизном лайнере туристы посещают почти все лучшие места мира. Об этом люксовом путешествии отдыха рассказали "A luxury travel blog".

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Лайнер стартует из Токио 14 апреля 2025 года и финишем в Дубровнике 26 июля 2025 года. Уникальность такого длительного тура заключается в том, что за одно путешествие, туристы смогут увидеть цветение сакуры в Японии, пройти по национальному парку Глейшер-Бэй, пересечь Скалистые горы на прекрасном поезде Rocky Mountaineer, совершить неторопливый трансатлантический переход, посетить Нью-Йорк, добраться до севера к норвежским фьордам, пересечь Европу на венецианском экспрессе, а также отправиться в мини-путешествие по Адриатическому побережью до Афин и Черногории на эксклюзивной парусной яхте на 32 гостя.

Путешествие полностью проходит в роскошных условиях. Неважно, вопрос касается каюты, перелета, вагона в поезде, питания или видов, окружающих вас – повсюду будет роскошь. Стоимость такого круиза оценивается приблизительно в 239 999 фунтов стерлингов на человека, что в переводе на рубли около 27 миллионов.