Представлен самый дорогой круиз: 105 дней за 27 млн рублей
Компания, являющаяся экспертом в области роскошных круизов, запускает новую уникальную программу "The Ultimate Luxury Cruise". Идея тура в том, что за 105 дней путешествия на роскошном круизном лайнере туристы посещают почти все лучшие места мира. Об этом люксовом путешествии отдыха рассказали "A luxury travel blog".
Лайнер стартует из Токио 14 апреля 2025 года и финишем в Дубровнике 26 июля 2025 года. Уникальность такого длительного тура заключается в том, что за одно путешествие, туристы смогут увидеть цветение сакуры в Японии, пройти по национальному парку Глейшер-Бэй, пересечь Скалистые горы на прекрасном поезде Rocky Mountaineer, совершить неторопливый трансатлантический переход, посетить Нью-Йорк, добраться до севера к норвежским фьордам, пересечь Европу на венецианском экспрессе, а также отправиться в мини-путешествие по Адриатическому побережью до Афин и Черногории на эксклюзивной парусной яхте на 32 гостя.
Путешествие полностью проходит в роскошных условиях. Неважно, вопрос касается каюты, перелета, вагона в поезде, питания или видов, окружающих вас – повсюду будет роскошь. Стоимость такого круиза оценивается приблизительно в 239 999 фунтов стерлингов на человека, что в переводе на рубли около 27 миллионов.
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