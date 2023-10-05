Россияне рассказали о невероятных и ужасных круизах: отзывы туристов
Для многих из нас отдых — это пляжный отдых по системе "все включено", когда можно сутки напролет лежать на пляже или у бассейна и даже не выходить из отеля. Другим нравится активный отдых, походы в горы, экскурсионные туры, путешествия на машине. Но есть небольшая часть туристов, которые открыли для себя морские круизы — равнодушных к этому виду отдыха не бывает.
Отзывы реальных российских туристов о круизных путешествиях — в материале "Рамблера".
Ездила по средиземноморью и персидскому заливу, мой любимый вид отдыха, и не так дорого, как все думают.
"Только что вернулись из круиза по норвежским фьордам на 7 ночей из Копена. В полнейшем восторге от корабля и от всего путешествия, включая экскурсии.
На корабле спа, аквапарк, несколько бассейнов (включая закрытый), джакузи на открытых палубах, 21 бар, 10 ресторанов (еда доступна 20 часов в сутки), боулинг, спортзал, игровая зона, театр, казино, дьюти-фри рестораны, весь день с утра развлекательная программа.
Не понимаю людей, которым в круизах было скучно, явно это был какой-то паром старый. Плюс никаких аэропортов и утомительных перемещений между странами и городами — плывешь ночью в своем отеле", — рассказала одна из туристок.
Другие российские путешественники делились невероятными впечатлениями с отдыха:
"Давно была в круизе по Европе — люблю круизы за то, что каждое утро просыпаешься в новом городе! В январе круиз из Сочи в Турцию - 2 ночи в Стамбуле, Амасра, Трабзон. Любителям Турции и активных прогулок очень рекомендую";
"Была трижды. Это определенно должно случится в жизни каждого любителя путешествий. За год вперёд можно вполне бюджетно приобрести билеты";
"В феврале были в круизе по Нилу, 3 дня отходили из Луксора , коечный пункт Асуан ! Очень понравилось, корабль очень похож на корабль из фильма «Убийство на Ниле». Насыщенная программа , комфортные каюты, отличная кухня! Экскурсии очень интересные , столько там конечно памятников архитектуры, столько тайн и загадок, ещё не раскрытых и до сих пор не объяснимых ! Классное путешествие, советую!
И два года назад круиз экспедиция в Антарктиду, на Новый Год ! Очень круто! Повторила бы с большим удовольствием!".
Однако были и противоречивые отзывы о том, с какими проблемами они сталкивались в путешествии по морю:
"Была в круизе сутки с Риги до Стокгольма. Лайнер был очень большой. Куча развлечений было. Но очень много пьяных. Качало очень часто такую махину и тошнило потом дня два";
"Была моя подруга в круизе по Средиземному морю. Попала в шторм. Через полчаса на лайнере закончился весь алкоголь. Говорила, было страшно, сначала в иллюминаторе небо, а вся вода далеко внизу, а потом ты внизу, а вся вода над тобой. Я решила, что этот вид отдыха не для меня";
"Была в Круизе, длился дней 5. Из Майами на Багамы. Ну что могу сказать, имею такой опыт, но больше не повторю за все деньги мира. Огромный, как девятиэтажный дом-лайнер, плыли по ночам, днем остановки в разных локациях. Помню полную, тотальную темноту океана по ночам. Вода все дни была спокойная, нам повезло. Помню, что больше всего давило ощущение, что я в клетке. Заперли и никуда не деться. После того путешествия у меня развилась морская болезнь, теперь даже на маленькую яхточку я иду под драминой".