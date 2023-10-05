Россияне рассказали о невероятных и ужасных круизах: отзывы туристов

"Была в круизе сутки с Риги до Стокгольма. Лайнер был очень большой. Куча развлечений было. Но очень много пьяных. Качало очень часто такую махину и тошнило потом дня два";



"Была моя подруга в круизе по Средиземному морю. Попала в шторм. Через полчаса на лайнере закончился весь алкоголь. Говорила, было страшно, сначала в иллюминаторе небо, а вся вода далеко внизу, а потом ты внизу, а вся вода над тобой. Я решила, что этот вид отдыха не для меня";



"Была в Круизе, длился дней 5. Из Майами на Багамы. Ну что могу сказать, имею такой опыт, но больше не повторю за все деньги мира. Огромный, как девятиэтажный дом-лайнер, плыли по ночам, днем остановки в разных локациях. Помню полную, тотальную темноту океана по ночам. Вода все дни была спокойная, нам повезло. Помню, что больше всего давило ощущение, что я в клетке. Заперли и никуда не деться. После того путешествия у меня развилась морская болезнь, теперь даже на маленькую яхточку я иду под драминой".