5 вещей, которые не стоит брать с собой в путешествие

Когда мы отправляемся в долгожданное путешествие, то сразу же хотим набрать огромное количество вещей. Однако стоит помнить, что не все из них на самом деле понадобятся в поездке.

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"Рамблер" рассказывает, какие вещи точно стоит оставить дома и не везти на отдых вместе с собой.

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Ювелирные украшения

За всю поездку вы наденете дорогие украшения максимум пару раз. Нельзя исключать риск, что вы можете случайно потерять их. Туристы, которые постоянно носят с собой ценные вещи, часто становятся легкой мишенью для воров. Лучше обойтись без любимых украшений всего пару дней или недель, чем лишиться их навсегда.

Если во время поездки вы собираетесь посетить какой-нибудь званый вечер и обязательно хотите надеть украшения, то возьмите лишь один комплект — недорогой, но красивый и отлично подходящий к вашему наряду.

Слишком много одежды из хлопка

Вещи из хлопка часто занимают слишком много места. А еще они очень долго сохнут. Не стоит отказываться от них совсем, но старайтесь выбирать одежду, в составе которой присутствуют полиэстер и другие синтетические материалы. Такие вещи проще сложить в чемодан, и они быстрее сохнут.

Больше одной пары джинсов

Как и вещи из хлопка, джинсы занимают очень много места. Более того, обычно они тяжелые. Преимущество джинсов состоит в том, что они довольно долго могут обходиться без стирки, поэтому вы вполне можете обойтись только одной парой в своей поездке.

Махровые полотенца

Махровые полотенца действительно очень удобные, однако их лучше оставить дома. Они занимают слишком много места в чемодане. Кроме того, сохнут они тоже очень долго. Вместо этого используйте небольшое полотенце для плавания, которое отлично впитывает влагу, или дорожное полотенце из микрофибры. Они не занимают много места и служат ни чуть не хуже, чем махровые.

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