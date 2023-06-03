Чек-лист: что взять с собой в поездку за границу

Время отпусков уже почти в самом разгаре, а сбор чемоданов не для всех является увлекательным и приятным процессом. Нередко путешественники опасаются забыть о каких-либо важных вещах или попросту не подумать о том, что еще может пригодиться.

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"Рамблер" подготовил для вас чек-лист, который поможет при сборе вещей в заграничную поездку. Проверьте, все ли из этого вы упаковали в багаж?

Если вы летите в другую страну на отдых, наверняка вам захочется привезти что-то домой или близким в качестве сувенира, потому заранее озаботьтесь тем, чтобы ваш чемодан или сумка не были забиты "под завязку".

Документы Заграничный паспорт,

виза (если требуется),

водительское удостоверение (если есть, – международного образца),

медицинская страховка,

билеты на самолет или поезд,

ваучеры на проживание,

список особо важных телефонных номеров (на случай, если вы, например, потеряете мобильный телефон),

разрешение на вывоз ребенка заграницу (если таковое требуется),

справки о прохождении вакцинации от короновирусной инфекции или результаты свежего ПЦР-теста (в зависимости от требований страны),

деньги.

Одежда и обувь

Повседневная одежда,

одежда для ужина,

купальники/плавки,

удобная обувь (кроссовки, кеды),

тапочки для номера/спа (если не предоставляются отелем),

пляжные сланцы.

Средства личной гигиены и лекарства Зубная щетка,

зубная паста,

полотенца (если не предоставляются отелем),

шампунь,

гель для душа,

солнцезащитные крема,

средства от ожогов,

лекарственные препараты, необходимые при наличии хронических заболеваний,

лекарственные препараты от диареи, рвоты, аллергии, головной боли, повышенной температуры, противовоспалительные средства, сорбенты, средства для пероральной регидратации, перекись водорода, бинт, ушные капли, капли от насморка, зеленка.