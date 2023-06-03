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Чек-лист: что взять с собой в поездку за границу

Время отпусков уже почти в самом разгаре, а сбор чемоданов не для всех является увлекательным и приятным процессом. Нередко путешественники опасаются забыть о каких-либо важных вещах или попросту не подумать о том, что еще может пригодиться.

Чек-лист: что взять с собой в поездку за границу
© Unsplash

"Рамблер" подготовил для вас чек-лист, который поможет при сборе вещей в заграничную поездку. Проверьте, все ли из этого вы упаковали в багаж?

Если вы летите в другую страну на отдых, наверняка вам захочется привезти что-то домой или близким в качестве сувенира, потому заранее озаботьтесь тем, чтобы ваш чемодан или сумка не были забиты "под завязку".

Документы

  • Заграничный паспорт,
  • виза (если требуется),
  • водительское удостоверение (если есть, – международного образца),
  • медицинская страховка,
  • билеты на самолет или поезд,
  • ваучеры на проживание,
  • список особо важных телефонных номеров (на случай, если вы, например, потеряете мобильный телефон),
  • разрешение на вывоз ребенка заграницу (если таковое требуется),
  • справки о прохождении вакцинации от короновирусной инфекции или результаты свежего ПЦР-теста (в зависимости от требований страны),
  • деньги.

Одежда и обувь

  • Повседневная одежда,
  • одежда для ужина,
  • купальники/плавки,
  • удобная обувь (кроссовки, кеды),
  • тапочки для номера/спа (если не предоставляются отелем),
  • пляжные сланцы.

Средства личной гигиены и лекарства

  • Зубная щетка,
  • зубная паста,
  • полотенца (если не предоставляются отелем),
  • шампунь,
  • гель для душа,
  • солнцезащитные крема,
  • средства от ожогов,
  • лекарственные препараты, необходимые при наличии хронических заболеваний,
  • лекарственные препараты от диареи, рвоты, аллергии, головной боли, повышенной температуры, противовоспалительные средства, сорбенты, средства для пероральной регидратации, перекись водорода, бинт, ушные капли, капли от насморка, зеленка.

Чек-лист: что взять в дорожную аптечку в путешествие по России

Гаджеты

  • фотоаппарат (при необходимости),
  • наушники,
  • зарядки для мобильных устройств,
  • портативные зарядные устройства.
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