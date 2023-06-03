Чек-лист: что взять с собой в поездку за границу
Время отпусков уже почти в самом разгаре, а сбор чемоданов не для всех является увлекательным и приятным процессом. Нередко путешественники опасаются забыть о каких-либо важных вещах или попросту не подумать о том, что еще может пригодиться.
"Рамблер" подготовил для вас чек-лист, который поможет при сборе вещей в заграничную поездку. Проверьте, все ли из этого вы упаковали в багаж?
Если вы летите в другую страну на отдых, наверняка вам захочется привезти что-то домой или близким в качестве сувенира, потому заранее озаботьтесь тем, чтобы ваш чемодан или сумка не были забиты "под завязку".
Документы
- Заграничный паспорт,
- виза (если требуется),
- водительское удостоверение (если есть, – международного образца),
- медицинская страховка,
- билеты на самолет или поезд,
- ваучеры на проживание,
- список особо важных телефонных номеров (на случай, если вы, например, потеряете мобильный телефон),
- разрешение на вывоз ребенка заграницу (если таковое требуется),
- справки о прохождении вакцинации от короновирусной инфекции или результаты свежего ПЦР-теста (в зависимости от требований страны),
- деньги.
Одежда и обувь
- Повседневная одежда,
- одежда для ужина,
- купальники/плавки,
- удобная обувь (кроссовки, кеды),
- тапочки для номера/спа (если не предоставляются отелем),
- пляжные сланцы.
Средства личной гигиены и лекарства
- Зубная щетка,
- зубная паста,
- полотенца (если не предоставляются отелем),
- шампунь,
- гель для душа,
- солнцезащитные крема,
- средства от ожогов,
- лекарственные препараты, необходимые при наличии хронических заболеваний,
- лекарственные препараты от диареи, рвоты, аллергии, головной боли, повышенной температуры, противовоспалительные средства, сорбенты, средства для пероральной регидратации, перекись водорода, бинт, ушные капли, капли от насморка, зеленка.
Гаджеты
- фотоаппарат (при необходимости),
- наушники,
- зарядки для мобильных устройств,
- портативные зарядные устройства.