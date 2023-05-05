Чек-лист: что взять в дорожную аптечку в путешествие по России
Аптечка в путешествии — важный атрибут, который всегда должен быть под рукой. Ее нужно собирать с учетом индивидуальных рекомендаций от лечащего врача, а также положить туда средства для первой помощи.
Если у вас есть полис ОМС, то в другом регионе России вы сможете получить лишь базовую медицинскую помощь. Для более расширенного медицинского страхования нужно будет ехать в регион, где был выдан медицинский полис. Поэтому аптечку даже в путешествие по России брать необходимо. О том, что туда положить, — в чек-листе “Рамблера”.
- Бинт и вата;
- Йод, зеленка или перекись — любой антисептик для обработки ран;
- Лейкопластырь;
- Крем от ожогов, в том числе от солнечных. Даже если вы едете кататься на лыжах, лицо все еще может обгореть в горах.
- Препараты от аллергии. Антигистаминные никогда не помешают, особенно если вы едете в регион со специфической кухней.
- Адсорбенты. Эти препараты пригодятся в случае отравления или ротавируса. Особенно актуально для поездок в южные регионы.
- Ферменты для желудка. Помогут в случае переедания, для переваривания большого количества пищи.
- Обезболивающие. Лучше взять таблетки, которые используются регулярно в вашей семье.
- Средства от простуды и жаропонижающие. Простудиться можно и в холодных, и в жарких регионах из-за кондиционера и холодных напитков.
- Спреи для горла и носа. Для комплексного лечения простудных заболеваний.
- Лекарства индивидуального назначения. Не забудьте также положить их в ручную кладь при необходимости.