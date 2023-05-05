Чек-лист: что взять в дорожную аптечку в путешествие по России

Аптечка в путешествии — важный атрибут, который всегда должен быть под рукой. Ее нужно собирать с учетом индивидуальных рекомендаций от лечащего врача, а также положить туда средства для первой помощи.

Если у вас есть полис ОМС, то в другом регионе России вы сможете получить лишь базовую медицинскую помощь. Для более расширенного медицинского страхования нужно будет ехать в регион, где был выдан медицинский полис. Поэтому аптечку даже в путешествие по России брать необходимо. О том, что туда положить, — в чек-листе “Рамблера”.