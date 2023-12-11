Пара продает дом за 1,7 млн долларов, чтобы отправиться в круиз

Норман и Хелен Д'Сильва побывали в более чем 200 круизах, однако они не планируют на этом останавливаться. Сейчас, например, пара выставила на продажу свой дом во Флориде, чтобы отправиться в очередной круиз, пишет Daily Mail UK.

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Норман и Хелен состоят в браке 40 лет, на протяжении которых активно путешествуют по миру, преимущественно на круизных лайнерах. В 2026 году они собираются отправиться в очередной круиз на борту роскошного судна.

Цены на скромные, если можно назвать их таковыми, каюты начинаются от 875 000 долларов США. А за пребывание в самых премиальных апартаментах придется заплатить 8 миллионов долларов США.

Чтобы позволить себе новое путешествие, пара приняла решение продать дом во Флориде: его стоимость оценивается в 1,7 млн долларов США.