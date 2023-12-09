"Титанику" и не снилось: как выглядит самый роскошный лайнер в истории

В начале 20 века легендарный "Титаник" был самым большим и роскошным пассажирским лайнером, который когда-либо создавался человеком. Теперь, спустя 100 лет, красота и богатство этого корабля остались в далеком прошлом, как в прямом, так и в переносном смысле.

В 2020 году американская компания Royal Caribbean International спустила на воду крупнейший круизный лайнер в истории человечества. Корабль Wonder of the Seas с уверенностью можно назвать городом на воде. Лайнер имеет 18 палуб, его общий тоннаж превышает 236 857 тонн, длина 362 метра, а общая вместимость составляет 6988 пассажиров и 2300 членов экипажа.

Wonder of the Seas может похвастаться 20 ресторанами, 4 бассейнами, детским аквапарком, детской игровой площадкой, полноразмерной баскетбольной площадкой, катком, симулятором для серфинга, зиплайном высотой 10 палуб, театром на 1400 мест, открытым водным театром на 30 мест, платформой высотой 9,1 метра и двумя стенами для скалолазания высотой 13 метров. Главной гордостью лайнера является Центральный парк, состоящий из более чем 10 000 настоящих растений.

Семь ночей незабываемого путешествия на Wonder of the Seas будут стоить от 805 долларов США.