Красивые девушки и битва до крови: как проходит обряд инициации на Бали

Остров Бали славится не только великолепными пляжами, райскими пейзажами и блюдами местной кухни. Здесь также сохранился уникальный ритуал, который называется "Перанг Пандан" (Perang pandan) — битва острыми листьями пандана. Традиция является частью культуры коренных жителей острова "Бали Ага". Битва на панданах проводится в честь бога Индры, наказавшего могущественного царя Майя Денаву за его непомерные амбиции.

Увидеть эпические "сражения на кактусах", как прозвали это событие иностранные туристы, можно всего лишь один раз в году в деревне Тенганан. Обычно ритуал проходит в начале июня и длится два дня. Перед боями местные жители возносят молитвы богам. Затем, одетые в национальные костюмы молодые девушки, исполняют специальный танец.

После того как все подношения и восхваления богам сделаны, начинаются первые поединки. Как правило, в сражениях участвуют все мужчины в Тенганане. Для самых юных участие в "Перанг Пандан" — самый настоящий обряд инициации и символ перехода к взрослой жизни.

Оружие для битвы изготавливается в ручную. Бойцы связывают вместе 10-15 зубчатых листьев пандана. Щиты делаются из ротанга. Также мужчины обязаны облачиться в саронг и традиционный головной убор уденг. Ритуал запрещает мужчинам надевать рубашки. Пролитая во время сражения кровь считается подношением богам.

Как выглядит необычный ритуал на одном из самых популярных курортов мира — в галерее "Рамблера".