Самым востребованными направлениями для длительного отдыха этой зимой у жителей России стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на данные "Росгосстраха".

Европа по-прежнему остается популярным вариантом для путешествий среди россиян: чаще всего они отправляются в Испанию и Италию.

В прошлом году рейтинг возглавляла Индонезия. А Китай, которому в этом году досталось первое место в списке, не входил в тройку лидеров.

Уточняется, что для получения вышеописанных данных специалисты компании проанализировали информацию по приобретению полисов страхования выезжающих за рубеж длительностью более 60 дней.