Эксперты назвали самые популярные у россиян направления для длительного отдыха зимой
Самым востребованными направлениями для длительного отдыха этой зимой у жителей России стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на данные "Росгосстраха".
Европа по-прежнему остается популярным вариантом для путешествий среди россиян: чаще всего они отправляются в Испанию и Италию.
В прошлом году рейтинг возглавляла Индонезия. А Китай, которому в этом году досталось первое место в списке, не входил в тройку лидеров.
Уточняется, что для получения вышеописанных данных специалисты компании проанализировали информацию по приобретению полисов страхования выезжающих за рубеж длительностью более 60 дней.
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