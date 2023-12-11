Эксперт объяснил, почему нельзя спать во время взлета и посадки

Сон во время перелета – отличный вариант скоротать несколько часов сидения на одном месте и восстановить силы. Однако засыпать до взлета и пропускать приземление может быть вредно, сообщил изданию The Sun профессор Университета Невады Дэн Бабб.

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Как объяснил специалист, если не бодрствовать в эти два промежутка времени, то шансы заработать баротравму значительно повышаются.

Объясняется это следующим образом: при взлете и посадке на барабанные перепонки оказывается особое давление, с которым помогают справиться глотание слюны и зевание. А во время сна человек гораздо реже совершает указанные действия.

"Когда мы спим, мы не глотаем достаточно часто, чтобы выровнять давление в ушах", – резюмировал профессор.