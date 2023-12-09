Что посмотреть в Тайланде на Новый Год

Тайланд – одно из самых популярных направлений для туристов во время Нового Года. Страна приятгивает россиян своей богатой культурой и традициями, а также удивительными пляжами и необычными достопримечательностями. В материале "Рамблера" мы расскажем о том, что можно посмотреть в Тайланде.

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1. Церемония освещения свечей в Чиангмае

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Чиангмай – это город в северной части Тайланда, который славится своими красивыми храмами и традиционной культурой. В новогоднюю ночь здесь проводится церемония освещения свечей, которая считается одной из самых красивых и впечатляющих в стране. В этот день тысячи людей собираются вокруг храма и зажигают свечи, чтобы попросить удачи и благословения на следующий год.

2. Фестиваль фейерверков в Бангкоке

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Бангкок – это столица Тайланда, где проводятся самые крупные новогодние мероприятия. В новогоднюю ночь на небо запускаются тысячи фейерверков, которые создают невероятное зрелище. Также в этот день проводятся концерты и различные развлекательные мероприятия.

3. Остров Пхукет

Пхукет – это остров в южной части Тайланда, который славится своими красивыми пляжами и кристально чистой водой. В новогоднюю ночь на пляжах проводятся различные мероприятия, такие как фейерверки, концерты и танцы под открытым небом. Также на острове можно попробовать местную кухню и посетить различные достопримечательности, такие как храмы и музеи.

4. Национальный парк Хао Яй

Хао Яй – это национальный парк в центральной части Тайланда, который славится своими красивыми водопадами и живописными пейзажами. В новогоднюю ночь здесь проводятся экскурсии и прогулки по парку, а также различные мероприятия под открытым небом.

5. Остров Ко Самуи

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Ко Самуи – это остров в заливе Сиамского моря, который славится своими красивыми пляжами и гостеприимными жителями. В новогоднюю ночь на острове проводятся различные мероприятия, такие как фейерверки, концерты и танцы под открытым небом. Также на острове можно попробовать местную кухню и посетить различные достопримечательности, такие как храмы и музеи.