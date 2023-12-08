Стюардесса рассказала, чем занять ребенка в самолете

Дети по-разному реагируют на перелеты. Стюардесса Никола Нокс рассказала изданию The Mirror о лайфхаке, который отвлечет ребенка от многочасового сидения на одном месте и избавит родителей от стресса.

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По словам девушки, секрет в одном предмете – малярной ленте. В самолете она заменяет самые разные предметы: ее, например, можно наклеить на что-либо и использовать в качестве холста, для счета или соединения разных предметов.

Пользователи сети по-разному отнеслись к такому лайфхаку. Кто-то похвалил бортпроводницу, отметив, что подобные действия не только отвлекут детей, но и поспособствуют развитию их фантазии, "творческого потенциала". Некоторые посчитали расклеивание ленты в самолете неуместным занятием и предположили, что не все родители будут убирать за собой.