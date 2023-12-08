Названы самые популярные у российских туристов страны Европы

На сегодняшний день Европа остается популярным туристическим направлением для жителей России. Туроператоры рассказали "РИА Новости", какие европейские страны наиболее востребованы у россиян, в том числе для отдыха в новогодние праздники.

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Чаще всего жители страны оформляют визы для посещения Италии и Франции. Туры в Испанию и Португалию также запрашиваются достаточно часто.

Эксперты напомнили, что сейчас высока вероятность отказа в получении шенгенской визы. Кроме того, до Европы не так уж легко добраться: потребуется либо лететь с несколькими пересадками, либо покупать билеты за "космические" цены.