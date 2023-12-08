В Индонезии хотят отменить визы для россиян

Власти Индонезии могут ввести безвизовый режим для ряда стран, в том числе России. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на местные СМИ.

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С соответствующей инициативой выступило Министерство туризма и креативной экономики страны. Сейчас она находится на рассмотрении главы государства.

В случае одобрения предлагаемых поправок, в Индонезию без визы смогут въезжать граждане следующих стран:

Австралии;

Англии;

Германии

Индии;

Италии;

Испании;

Катара;

Китая;

Нидерландов;

Новой Зеландии;

ОАЭ;

России;

Саудовской Аравии;

США;

Франции;

Южной Кореи;

Японии.

Предполагается, что подобные изменения смогут привлечь больше туристов и инвестиций в страну.