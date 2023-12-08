В Индонезии хотят отменить визы для россиян

Власти Индонезии могут ввести безвизовый режим для ряда стран, в том числе России. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на местные СМИ.

В Индонезии хотят отменить визы для россиян
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С соответствующей инициативой выступило Министерство туризма и креативной экономики страны. Сейчас она находится на рассмотрении главы государства.

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В случае одобрения предлагаемых поправок, в Индонезию без визы смогут въезжать граждане следующих стран:

  • Австралии;
  • Англии;
  • Германии
  • Индии;
  • Италии;
  • Испании;
  • Катара;
  • Китая;
  • Нидерландов;
  • Новой Зеландии;
  • ОАЭ;
  • России;
  • Саудовской Аравии;
  • США;
  • Франции;
  • Южной Кореи;
  • Японии.

Предполагается, что подобные изменения смогут привлечь больше туристов и инвестиций в страну.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что китайское консульство объявило о скидках на визы в Поднебесную.