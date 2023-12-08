В Индонезии хотят отменить визы для россиян
Власти Индонезии могут ввести безвизовый режим для ряда стран, в том числе России. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на местные СМИ.
С соответствующей инициативой выступило Министерство туризма и креативной экономики страны. Сейчас она находится на рассмотрении главы государства.
В случае одобрения предлагаемых поправок, в Индонезию без визы смогут въезжать граждане следующих стран:
- Австралии;
- Англии;
- Германии
- Индии;
- Италии;
- Испании;
- Катара;
- Китая;
- Нидерландов;
- Новой Зеландии;
- ОАЭ;
- России;
- Саудовской Аравии;
- США;
- Франции;
- Южной Кореи;
- Японии.
Предполагается, что подобные изменения смогут привлечь больше туристов и инвестиций в страну.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что китайское консульство объявило о скидках на визы в Поднебесную.
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