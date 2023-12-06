Как выглядит самый необычный отель Южной Америки, напоминающий вулкан

"Мир – это книга, и те, кто не путешествуют, читают только одну страницу", – так считал Святой Августин. С ним сложно не согласиться: поездки в ранее неизведанные страны, погружение в новую культуру и знакомство с самыми удивительными достопримечательностями дарят новые впечатления и эмоции, которые нельзя восполнить никакими материальными благами.

© Huilo Huilo Montaña Mágica / booking.com

Восприятие того или иного города отчасти зависит от того места, в котором останавливается путешественник на время поездки. Это может быть пятизвездочный отель с роскошными условиями размещения, скромная, но уютная гостиница с особой историей или подвешенная в горах капсула, из которой открываются удивительные пейзажи.

Видео дня

На сегодняшний день отельеры предлагают туристам самые разные локации для времяпровождения. Один из необычных отелей, позволяющий побыть наедине со своими мыслями и насладиться местным колоритом расположился в Южной Америке. Чем он привлекает туристов и почему в нем стоит остановиться, если вы будете в тех краях, – в материале "Рамблера".

Концепция

Huilo Huilo Montaña Mágica / booking.com

Huilo Huilo Montaña Mágica в поселке Пуэрто-Фуй на юге Чили называют отелем-вулканом: этим он обязан соответствующей форме своего фасада. Скрытый за пестрой зеленью, он тянется ввысь, постепенно сужаясь. Примечательно, что он действительно "не спит", а извергает воду, что вполне уместно для местного климата и окружающей его флоры.

Номера

Huilo Huilo Montaña Mágica / booking.com

Гостиница манит не люксовым интерьером или блюдами высокой кухни, а спокойствием, умиротворением и возможностью отдохнуть от суеты, присущей шумным мегаполисам.

Номера отеля выглядят достаточно скромно: стены из дерева, кровать, пара тумбочек и ванная со всем необходимым. И все же многие путешественники с удовольствием бронируют комнаты здесь.

Досуг

К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр и Wi-Fi. На первом этаже располагается ресторан, в котором каждое утро накрывается шведский стол.

Отзывы

Huilo Huilo Montaña Mágica / booking.com

Положительные отзывы о пребывании в отеле оставляют жители Америки, Великобритании, Европы, Мексики, Аргентины и многих других стран. Примечательно, что львиная доля откликов принадлежит чилийцам, которые как нельзя лучше знают свою страну и ее лучшие локации.

Туристы хвалят Huilo Huilo Montaña Mágica за расположение, уютные номера, вкусную еду и отношение персонала. Также отдыхающим импонирует концепция отеля, согласно которой в ней могут отдыхать только взрослые.