5 практичных лайфаков для сбора чемодана в отпуск

Лето – это время отпусков и путешествий. И каждый раз перед поездкой возникает вопрос: как правильно собрать чемодан, чтобы ничего не забыть и не перегрузиться? В материале «Рамблера» мы расскажем про 5 практичных лайфхаков, которые помогут вам собрать чемодан быстро и эффективно.

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Только представьте, совокупная сумма, которую жители средней европейской страны выплачивают авиакомпаниям за перевес багажа, может достигать порядка €0,5 млн в год. При этом в среднем 1/3 частью вещей, которые пассажиры берут с собой в дорогу, они не пользуются.

1. Список вещей

Перед тем, как начать собирать чемодан, составьте список вещей, которые вам нужно взять с собой. Это поможет избежать забытых вещей и лишнего барахла. Список можно написать на бумаге или сохранить в мобильном приложении.

2. Разложите все по категориям

Разложите все вещи по категориям: одежда, обувь, личные вещи, медикаменты и т.д. Это поможет вам лучше ориентироваться и быстрее найти нужную вещь.

3. Используйте пакеты-органайзеры

Пакеты-органайзеры – это удобные сумки разного размера, которые помогут вам организовать пространство в чемодане. Вы можете положить в них одежду, обувь, косметику и другие вещи. Это поможет вам быстрее находить нужные вещи и сохранять порядок в чемодане.

4. Скручивайте одежду в рулоны

Скручивайте одежду в трубочки, чтобы она занимала меньше места. Это поможет вам уместить больше вещей в чемодане. Кроме того, скрученная одежда меньше мнется и не скатывается.

5. Оставьте место для покупок

Если вы планируете делать покупки во время поездки, оставьте немного свободного места в чемодане. Это поможет вам уместить новые вещи без переполнения чемодана.