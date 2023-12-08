Китайское консульство объявило о скидках на визы в Поднебесную
Китайское консульство объявило о том, что снижает стоимость виз на 25%. Об этом сообщается на сайте консульства.
Сниженные цены будут действовать чуть больше года — с 11 декабря 2023 по 31 декабря 2024. Отмечается, что скидки будут применять на заявления, поданные только после 11 декабря этого года.
Стоимость однократной визы для россиян — 2,5 тысячи рублей, двукратной — 5 тысяч, а многократной — 7,4 тысячи.
«На данный момент при подаче документов на визу в Китай цена сбора остается прежней. Однако указанные на сайте консульства тарифы действительно снижены. Вероятно, они будут применяться с понедельника, что очень позитивно для туристов», — комментирует Сергей Назаров, руководитель компании China Travel, в беседе с АТОР.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в декабре увеличится число рейсов из России в Китай.