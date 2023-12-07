Самые красивые рождественские ярмарки в мире

Ничто не создает такого праздничного настроения, как рождественский рынок. Каждый год торговцы со всего мира собираются на них, чтобы продать местным жителям и туристам украшения, сладости и сувениры.

© Unsplash

О самых красивых рождественских рынках мира — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Москва

Изюминкой рынка являются очаровательные прилавки, украшенные мерцающими огнями и праздничными декорациями. Каждый продавец предлагает восхитительные сюрпризы — от поделок ручной работы до традиционных русских угощений. Аромат глинтвейна и жарящихся каштанов наполняет воздух.

Вена

Венский рождественский рынок, возникший еще в 1200-х годах, является, безусловно, одним из самых легендарных. С конца ноября и до самого Рождества вы сможете перекусить пряниками и пройтись по магазинам более чем 100 продавцов, расположенным прямо у исторического Ратхауса.

Куско

Зимние посетители Куско смогут насладиться не только заснеженными горными пейзажами и древними памятниками инков. Сантурантикуй, ежегодный городской праздничный рынок, проводится каждый канун Рождества с XVI века. Праздничная ярмарка наиболее известна своим выбором резных фигурок ручной работы.

Кельн

Миллионы туристов ежегодно приезжают в “город соборов” Германии, чтобы посетить местные рождественские рынки. В Кельне их несколько, но, пожалуй, самый живописный расположен под знаменитой готической церковью — самой большой в Северной Европе.

Брюссель

“Зимние чудеса Брюсселя” проходят с ноября по январь и охватывают весь центр города. Здесь можно выпить горячего какао и заглянуть в более чем 200 киосков, а также посетить аттракционы, включая колесо обозрения и многочисленные карусели.

Стокгольм

Скансен, крупнейший в мире музей под открытым небом, также является домом для одного из самых известных рождественских рынков Швеции. На ежегодной ярмарке, которая проводится с 1903 года, представлен широкий выбор местных товаров, включая колбасы, специи и свечи ручной работы.

Берлин

Каждый год в Берлине проходит множество рождественских базаров, но WeihnachtsZauber на Жандарменмаркт считается одним из лучших. Он открыт с конца ноября до Нового года. Посетите многочисленные деревянные домики ярмарки, чтобы приобрести изделия народных промыслов, такие как украшения из дерева и картины.

Токио

Токийский рождественский рынок появился только в 2015 году, но уже успел стать центральным событием в новогоднем календаре города. Рынок, сочетающий в себе киоски, световые проекции и рождественские елки, расположен в парке Хибия. Здесь есть даже 14-метровая “Рождественская пирамида”, привезенная из Германии.

Амстердам