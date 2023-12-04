Назван напиток, от которого стоит отказаться в самолете

Бортпроводники все чаще и чаще рассказывают о том, что подаваемая на борту самолета пища является далеко не самой вкусной и полезной. На этот раз был назван напиток, от которого стоит отказаться во время полета, передает издание The Mirror.

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Мужчина по имени Кевин, который работает в одной из американских авиакомпаний, отвечал на вопросы подписчиков. В процессе он раскрыл некоторые лайфхаки и секреты представителей своей профессии.

Так, например, по его словам, на борту самолета лучше отказаться от кофе. Во-первых, он невкусный. Во-вторых, чайники, используемые во время перелетов, не особо тщательно промываются.

Есть и еще одна причина: как объяснил Кевин, лишняя вода из чайников сливается в унитаз. Чтобы не разбрызгать жидкость, устройство, как правило, достаточно близко подносится к санитарному приспособлению.

Бортпроводник предположил, что в связи с этим немалое количество бактерий попадает в чайник прямо из унитаза.