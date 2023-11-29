Как бороться с укачиванием в любом транспорте: эффективные техники

Укачивание – это состояние, для которого характерны сонливость, активное потоотделение, тошнота и головная боль. Многие люди регулярно сталкиваются с укачиванием во время путешествий: и на автомобиле, и на самолете, и на корабле.

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Кому-то удается быстро побороть неприятные симптомы, в то время как другие могут страдать от укачивания целые сутки.

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Медики еще до конца не выяснили, почему одни сталкиваются с этим состоянием регулярно, а кто-то вообще не знает, что такое укачивание. Однако специалисты сходятся во мнении, что немаловажную роль в данном вопросе играет генетическая предрасположенность, возраст, пол, а также чувствительность сенсорных систем.

В любом случае с укачиванием можно бороться, если овладеть несколькими эффективными техниками. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Правильное место

Если вы путешествуете в автомобиле или в автобусе, выбирайте переднее сиденье или место у окна. В лодке следует отдавать предпочтение месту в середине судна на уровне воды, а в самолете месту у окна перед крыльями. Такое расположение минимизирует неприятные симптомы. А вот сидеть спиной по направлению движения не стоит, даже если обычно вас не укачивает.

Сфокусируйте зрение

В голове человека постоянно взаимодействуют друг с другом три сенсорные системы. Как правило, вестибулярная система передает информацию визуальной и сомасенсорной. Нас укачивает в тот момент, когда мозг получает разную информацию от сенсорных систем: к примеру, зрение смотрит на дорогу и передает информацию о том, что вы движетесь, а тело при этом зафиксировано на месте и говорит об обратном.

Вот почему, чтобы избежать укачивания, важно сконцентрировать взгляд на горизонте или любой другой недвижимой точке. Еще один способ предотвратить неприятные симптомы – наклонять голову в сторону резкого поворота.

Не забывайте про свежий воздух

Резкие запахи усугубляют укачивание, поэтому, если вам предстоит поездка в автомобиле с попутчиками, попросите их отказаться от навязчивого парфюма. Запахов еды тоже следует избегать. Старайтесь дышать чистым свежим воздухом: открывайте окна и включайте кондиционер там, где это возможно.

Отвлекитесь

Поговорите с пассажирами, послушайте музыку или попробуйте уснуть – если уснуть не получается, примите расслабленное положение и закройте глаза. Все это поможет минимизировать симптомы укачивания.