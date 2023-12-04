Стюардесса назвала самое грязное место в самолете

Самолеты ежедневно обслуживают огромное количество пассажиров, поэтому неудивительно, что многие их поверхности покрыты бактериями. Но какая же из них является наиболее грязной? На этот вопрос ответила стюардесса, пишет издание The Sun.

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По словам бортпроводницы, многие думают, что таковыми являются туалеты или столики с подносами, однако на самом деле это не так.

Возглавляет условный антирейтинг инструкция по технике безопасности, которая располагается в карманах спинок сидений.

Во-первых, многие ее изучают или, например, дают детям для отвлечения внимание. Во-вторых, карманы невозможно быстро и тщательно продезинфицировать, поэтому бактерии здесь отлично себя чувствуют.