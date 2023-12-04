Цены на туры в Таиланд в текущем месяце снизились примерно на 20-30%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем официальном сайте.

Отправиться на один из самых популярных курортов в мире в декабре можно на более выгодных условиях, чем обычно, рассказали туроператоры. Преимущественно речь идет о начале и середине месяца.

По словам экспертов, явление можно считать традиционным: подобные предложения появляются ежегодно в этот временной отрезок, однако ближе к Новому году они "приходят в свою норму".

Больше всего в данном случае повезло жителям из Сибири и Дальнего Востока, обращает внимание АТОР. Так, например, путешественники из Иркутска могут отдохнуть в Таиланде за 119000 рублей на двоих, а туристы из Красноярска – за 141000 рублей.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то тур с вылетом из них можно купить минимум за 120100 рублей и 128100 рублей на двоих на девять ночей соответственно.