Стало известно, сколько будет стоить новогодний отдых в России

Семейный отдых для двух взрослых и двух детей в Подмосковье или городе Золотого кольца в среднем стоит 50 тыс. рублей, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью «Известиям» .

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По словам Ломидзе, уже не осталось бюджетных и премиальных вариантов, забронировать можно отдых только из среднего ценового сегмента. Отдых дорожает с приближением праздника, а свободных мест в отелях и апартаментах становится все меньше — доступно менее половины предложений на эти даты.

Ломидзе рассказала, что в среднем три-четыре дня в трехзведочной гостинице Подмосковья или Золотого кольца на семью с двумя детьми выйдут в 50 тыс. рублей.

«Есть серьезные основания полагать, что к середине декабря мест останется совсем мало», — сказала Ломидзе.

Самыми популярными направлениями на Новый год стали Краснодарский и Ставропольский края, Москва и область, города Золотого кольца, Казань, Алтай и горнолыжные курорты Шерегеш, Архыз, Домбай. Среди зарубежных направлений — Таиланд и ОАЭ.