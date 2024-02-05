Для двоих: самые романтичные места Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург богат не только дворцами и местами, где творилась история страны. Кроме этого, в нем есть локации, будто созданные для влюбленных парочек. В этих точках на карте города особенно полезно побывать влюбленным, ведь там все так и настраивает на разговоры о сокровенном.

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О самых романтичных местах Санкт-Петербурга читайте в нашем материале.

Крыши

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Петербург известен не только шедеврами архитектуры. Помимо всего прочего это город с низкоэтажной постройкой. Благодаря этому с крыш домов открывается уникальный вид. Оттуда простирается обзор на главные достопримечательности культурной столицы. C петербургских крыш влюбленные парочки традиционно наблюдают за закатом, укутавшись в один плед от холодного ветра.

Предупреждение: самостоятельное проникновение на крышу опасно для жизни.

Теплоходы

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Самые романтичные свидания в Санкт-Петербурге проходят на борту теплоходов. Они следуют по каналам города только летом, что делает подобные встречи лишь интереснее. Прокатиться на теплоходе вдвоем можно в любое время суток. Но наиболее интересные виды, конечно, возникают с наступлением темноты.

Поцелуев мост

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У петербургских парочек есть традиция посещать Поцелуев мост. Путь к нему проложен красивыми видами, а само место хранит интересную историю. Поговаривают, что в царскую эпоху напротив мостика стоял трактир, принадлежащий купцу Поцелуеву. Впрочем, влюбленные редко учитывают этот факт его биографии. Куда больше об этом месте знают как об одном из самых романтичных.

Финский залив

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Санкт-Петербург стоит у самого Финского залива с холодными водами и песчаными пляжами. На них многие петербуржцы устраивают романтические пикники с видом на морские просторы. Зимой в этих местах тоже не бывает скучно: после прогулки по снежному пляжу прямая дорога в теплые кафе с согревающими напитками и вкусной едой.

Дворик Сен-Жермен

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Это тихое место находится в самом центре города. А именно: на Литейном проспекте, 46. Достаточно повернуть с улицы в арку и вы окажетесь в уединенном клочке земли с европейской архитектурой. В местах, подобно этому, парочки разговаривают о самом сокровенном.

Адрес: Литейный проспект, 46.

Оранжерея Таврического сада

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Кто-то дарит девушкам цветы, другие — показывают им настоящее цветочное царство. Оно расположено в оранжерее Таврического сада. Там, во влажной и теплой среде, разводят самые разные растения, вплоть до тех, что встречаются в тропических странах. Особенно много ярких впечатлений вы получите, посетив оранжерею зимой.

Адрес: Потемкинская улица, 2Г.

Цена: 200 руб.

Кроме того, Санкт-Петербург богат на активные развлечения. Любящие сердца по достоинству оценят ледовые катки, парки аттракционов, театры, кино и городские парки. У каждого из них в Петербурге своя история, которая сделает их посещение только интереснее.