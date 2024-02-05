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Для двоих: самые романтичные места Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург богат не только дворцами и местами, где творилась история страны. Кроме этого, в нем есть локации, будто созданные для влюбленных парочек. В этих точках на карте города особенно полезно побывать влюбленным, ведь там все так и настраивает на разговоры о сокровенном.

Для двоих: самые романтичные места Санкт-Петербурга
© Unsplash.com

О самых романтичных местах Санкт-Петербурга читайте в нашем материале.

Крыши

Unsplash.com

Петербург известен не только шедеврами архитектуры. Помимо всего прочего это город с низкоэтажной постройкой. Благодаря этому с крыш домов открывается уникальный вид. Оттуда простирается обзор на главные достопримечательности культурной столицы. C петербургских крыш влюбленные парочки традиционно наблюдают за закатом, укутавшись в один плед от холодного ветра.

Предупреждение: самостоятельное проникновение на крышу опасно для жизни.

Теплоходы

Unsplash.com

Самые романтичные свидания в Санкт-Петербурге проходят на борту теплоходов. Они следуют по каналам города только летом, что делает подобные встречи лишь интереснее. Прокатиться на теплоходе вдвоем можно в любое время суток. Но наиболее интересные виды, конечно, возникают с наступлением темноты.

Поцелуев мост

Florstein/commons.wikimedia.org

У петербургских парочек есть традиция посещать Поцелуев мост. Путь к нему проложен красивыми видами, а само место хранит интересную историю. Поговаривают, что в царскую эпоху напротив мостика стоял трактир, принадлежащий купцу Поцелуеву. Впрочем, влюбленные редко учитывают этот факт его биографии. Куда больше об этом месте знают как об одном из самых романтичных.

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Финский залив

Unsplash.com

Санкт-Петербург стоит у самого Финского залива с холодными водами и песчаными пляжами. На них многие петербуржцы устраивают романтические пикники с видом на морские просторы. Зимой в этих местах тоже не бывает скучно: после прогулки по снежному пляжу прямая дорога в теплые кафе с согревающими напитками и вкусной едой.

Дворик Сен-Жермен

Pavel Kozlov/Flickr

Это тихое место находится в самом центре города. А именно: на Литейном проспекте, 46. Достаточно повернуть с улицы в арку и вы окажетесь в уединенном клочке земли с европейской архитектурой. В местах, подобно этому, парочки разговаривают о самом сокровенном.

Адрес: Литейный проспект, 46.

Оранжерея Таврического сада

Tavr-orangery.ru

Кто-то дарит девушкам цветы, другие — показывают им настоящее цветочное царство. Оно расположено в оранжерее Таврического сада. Там, во влажной и теплой среде, разводят самые разные растения, вплоть до тех, что встречаются в тропических странах. Особенно много ярких впечатлений вы получите, посетив оранжерею зимой.

Адрес: Потемкинская улица, 2Г.

Цена: 200 руб.

Кроме того, Санкт-Петербург богат на активные развлечения. Любящие сердца по достоинству оценят ледовые катки, парки аттракционов, театры, кино и городские парки. У каждого из них в Петербурге своя история, которая сделает их посещение только интереснее.

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