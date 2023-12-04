5 волшебных мест Петербурга, где исполняются желания

Санкт-Петербург производит впечатление волшебного города. Туристы верят, что в северной столице есть места, где загаданное желание обязательно сбудется. Однако мало кто знает, где именно следует озвучивать свои мечты Вселенной.

5 волшебных мест Петербурга, где исполняются желания
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О том, в каких точках Петербурга надо загадывать желания, читайте в нашем материале.

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Чижик-Пыжик для самого сокровенного

Туристы и жители Санкт-Петербурга верят, что памятник Чижку-Пыжику, установленный на набережной Фонтанки, исполняет желания. Однако для этого птицу необходимо задобрить. Традиционно путешественник бросают в статуэтку монетки. Предполагается, что загаданное желание обязательно сбудется.

Адрес: Набережная реки Фонтанки, у Пантелеймоновского моста.

Памятник Петру I для денег и любви

В Петропавловской крепости, что на Заячьем острове, стоит необычный памятник Петру I. В этом своем воплощении последний царь России представлен совсем без волос на голове. Но больше этого впечатляют размеры его головы, которая значительно меньше туловища государя.

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Автор скульптуры Михаил Шемякин утверждал, что он изначально увеличивал размер тела царя, чтобы приблизить к реальным данным, а вот голову оставил нетронутой. Зато лицо у памятника слеплено с посмертной маски Петра Алексеевича. Туристы верят, что, если подержать первого российского императора за правую руку, можно ждать финансового благополучия. А если за левую — в любви.

Адрес: Петропавловская крепость.

Поцелуев мост для крепкого брака

Поцелуев мост, что расположен на набережной реки Мойки, предполагается, помогает сплотить семьи. Существует легенда, согласно которой, если поцеловаться на Поцелуевом мосту, то семья у пары будет крепкая. Петербуржцы тоже верят в это, оставляя иногда на мосту дверные замки со своими инициалами.

Адрес: Улицы Глинки, дом 1.

Волшебная сова для знаний

Кроме дворцов, в Санкт-Петербурге множество учебных заведений. Учиться в северную столицу приезжает молодежь со всех уголков мира. Среди студентов есть поверье, что, если приложить к памятнику Волшебной сове в Александровском парке зачетку, шансы хорошо сдать сессию повышаются.

Адрес: Александровский парк, дом 1.

Памятник первому фонарщику для удачи

Санкт-Петербург нельзя назвать шумным и вечно спешащим куда-то городом. Тем не менее ежегодно сюда приезжают тысячи людей, мечтающих добиться высот в том или ином деле. Порой им для этого не хватает простой удачи. Говорят, это можно исправить, потерев башмаки на памятнике первому фонарщику, что стоит на улице Одесской.

Адрес: Одесская улица, дом 1.

Ранее «Рамблер» писал о местах в России, где исполняются загаданные желания.