5 волшебных мест Петербурга, где исполняются желания

Санкт-Петербург производит впечатление волшебного города. Туристы верят, что в северной столице есть места, где загаданное желание обязательно сбудется. Однако мало кто знает, где именно следует озвучивать свои мечты Вселенной.

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О том, в каких точках Петербурга надо загадывать желания, читайте в нашем материале.

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Чижик-Пыжик для самого сокровенного

Туристы и жители Санкт-Петербурга верят, что памятник Чижку-Пыжику, установленный на набережной Фонтанки, исполняет желания. Однако для этого птицу необходимо задобрить. Традиционно путешественник бросают в статуэтку монетки. Предполагается, что загаданное желание обязательно сбудется.

Адрес: Набережная реки Фонтанки, у Пантелеймоновского моста.

Памятник Петру I для денег и любви

В Петропавловской крепости, что на Заячьем острове, стоит необычный памятник Петру I. В этом своем воплощении последний царь России представлен совсем без волос на голове. Но больше этого впечатляют размеры его головы, которая значительно меньше туловища государя.

Автор скульптуры Михаил Шемякин утверждал, что он изначально увеличивал размер тела царя, чтобы приблизить к реальным данным, а вот голову оставил нетронутой. Зато лицо у памятника слеплено с посмертной маски Петра Алексеевича. Туристы верят, что, если подержать первого российского императора за правую руку, можно ждать финансового благополучия. А если за левую — в любви.

Адрес: Петропавловская крепость.

Поцелуев мост для крепкого брака

Поцелуев мост, что расположен на набережной реки Мойки, предполагается, помогает сплотить семьи. Существует легенда, согласно которой, если поцеловаться на Поцелуевом мосту, то семья у пары будет крепкая. Петербуржцы тоже верят в это, оставляя иногда на мосту дверные замки со своими инициалами.

Адрес: Улицы Глинки, дом 1.

Волшебная сова для знаний

Кроме дворцов, в Санкт-Петербурге множество учебных заведений. Учиться в северную столицу приезжает молодежь со всех уголков мира. Среди студентов есть поверье, что, если приложить к памятнику Волшебной сове в Александровском парке зачетку, шансы хорошо сдать сессию повышаются.

Адрес: Александровский парк, дом 1.

Памятник первому фонарщику для удачи

Санкт-Петербург нельзя назвать шумным и вечно спешащим куда-то городом. Тем не менее ежегодно сюда приезжают тысячи людей, мечтающих добиться высот в том или ином деле. Порой им для этого не хватает простой удачи. Говорят, это можно исправить, потерев башмаки на памятнике первому фонарщику, что стоит на улице Одесской.

Адрес: Одесская улица, дом 1.