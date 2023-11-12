Где загадать желание в России — 5 мест, где исполняются мечты

Оно обязательно сбудется, но придётся потрудиться и добраться до этих локаций.

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У семи хомлинов в Калининграде

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Калининградская область богата как природными, так и уникальными рукотворными достопримечательностями. Пожалуй, самые милые из них – семейство очаровательных хомлинов. Это крошечные сказочные человечки, «живущие» в знаковых локациях Калининграда. Всего их семь.

Дедушка Карл уютно устроился на перилах Медового моста, ведущего на остров Канта. Его супруга Марта охраняет вход в Музей янтаря, а внуки – морячок Витя и девочка Уля – проживают у научно-исследовательского судна «Витязь» и городского зоопарка. Мама и папа ждут гостей рядом с Музеем изобразительных искусств и на стене башни Врангеля. А малыш, которому пока не придумали имя, – у музея «Альтер-Хаус» на улице Красной.

Чтобы загадать желание, нужно обязательно познакомиться со всеми членами семьи. Ну а что кому тереть, станет понятно при встрече.

На берегу Каспия в Дербенте

Дербент считается одним из древнейших городов России, и побывать здесь – значит прикоснуться к живой истории страны. Сколько желаний было загадано на берегу Каспия, не подскажет ни один исторический документ. Но счёт наверняка идёт на миллионы – слишком уж располагает атмосфера.

В несезон на отдалённых пляжах Дербента почти не встретить отдыхающих, что только добавляет процессу загадочности и торжественности. Ну а после того, как желание будет загадано, стоит отдать должное потрясающей природе и уникальной культуре Дагестана: заглянуть и в Сулакский каньон, и в «край башен» Гоор, и к Салтинскому водопаду.

Под одиноким тополем в посёлке Хар-Булук

Недалеко от Элисты, посреди степи у посёлка Хар-Булук растёт тополь, возраст которого насчитывает более 170 лет. По легенде его семена привёз из Тибета буддийский монах, собравший их во время визита к далай-ламе. Жители Калмыкии считают дерево священным, совершают у него традиционные обряды и просят о самом сокровенном.

Да и сам факт, что в пустынной степи растёт такое мощное дерево, делает это место особенным и уникальным. Как и то, что средний срок жизни тополей – всего 70–80 лет. Так что небольшое чудо здесь уже произошло: дерево выжило там, где не должно, и продолжает дарить надежду, несмотря на почтенный возраст.

На границе Европы и Азии

За право называться местом встречи Европы и Азии «борются» сразу несколько монументов на Урале. Но, пожалуй, самый известный из них находится близ города Первоуральска, там, где в 1837 году был установлен самый первый знак «Европа – Азия». Этот перевал считался высшей точкой на всём пути от Перми до Екатеринбурга. Современная 30-метровая стела только подчёркивает высоту этих мест. Чтобы загадать желание, нужно стать одной ногой в Европу, а другой – в Азию. Так вероятность, что оно точно исполнится, значительно выше.

В кратере вулкана Мутновский на Камчатке

Мутновская сопка – древний вулканический массив, отличающийся буйным нравом, но всё же иногда любезно подпускающий путешественников к самому кратеру. Маршрут к фумарольному полю вулкана проходит по оврагу с характерным названием Опасный, что только усиливает азарт восходителей и помогает лучше сконцентрироваться на своей мечте.