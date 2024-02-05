Назван самый  бюджетный город для путешествия в России

Большинство респондентов, или 84,8%, уже довольно активно путешествуют по родной стране, но им еще многое предстоит посмотреть, 5,2% ответили, что уже объездили почти всю Россию.

Самый дорогой отдых у большинства россиян получился в Сочи — этот город выбрали 26,4% опрошенных. Также в список попали Москва (ее назвали 20,7%), Санкт-Петербург (10,8%), Камчатка (4,1%), Казань (3,5%), Калининград (3,1%) и Иркутск (1,5%). При этом другим путешественникам удалось в некоторые из этих же городов спланировать наиболее бюджетное путешествие: в список направлений, где туристы потратили меньше всего, вошли Санкт-Петербург (6,4%), Казань (6,1%), Москва (3,1%), Нижний Новгород (2,9%), Тула (2,6%), Ярославль (2,3%), Владикавказ (2,0%) и Псков (1,8%), пишут «Известия».