Озеро Светлояр в Нижегородской области вошло в топ 7 «мест силы» России. Рейтинг составили эксперты сервиса Tutu.ru. К мистическому озеру в Воскресенском районе едут, чтобы загадать желание и почувствовать прилив энергии.

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Со Светлояром связано множество легенд, наделяющих озеро сверхсилами. Самая известная из них — легенда о древнем граде Китеже.

По преданию, город ушел под воду во время нападения татаро-монголов. Так образовалось озеро Светлояр. Некоторые паломники утверждают, что слышали колокольный звон в середине водоема.

Также в топ 7 «мест силы» России вошли приносящая удачу гора «Кольцо» в Ставропольском крае, старинные Жуковлянские валуны в Кировской области, священная гора Неройка в ХМАО, святой камень Алеутас в Оренбургской области, гора Белуха со входом в мифическую страну Шамбала в Алтае и Долина царей в Хакасии.