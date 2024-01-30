Озеро Светлояр в Нижегородской области вошло в топ‑7 «мест силы» России
Озеро Светлояр в Нижегородской области вошло в топ 7 «мест силы» России. Рейтинг составили эксперты сервиса Tutu.ru. К мистическому озеру в Воскресенском районе едут, чтобы загадать желание и почувствовать прилив энергии.
Со Светлояром связано множество легенд, наделяющих озеро сверхсилами. Самая известная из них — легенда о древнем граде Китеже.
По преданию, город ушел под воду во время нападения татаро-монголов. Так образовалось озеро Светлояр. Некоторые паломники утверждают, что слышали колокольный звон в середине водоема.
Также в топ 7 «мест силы» России вошли приносящая удачу гора «Кольцо» в Ставропольском крае, старинные Жуковлянские валуны в Кировской области, священная гора Неройка в ХМАО, святой камень Алеутас в Оренбургской области, гора Белуха со входом в мифическую страну Шамбала в Алтае и Долина царей в Хакасии.
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