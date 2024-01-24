Где в 2024 году дешевле всего отдохнуть у моря в России

В 2023 году туроператоры отметили изменения в логистике.

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"Около 50 процентов туристов в прошлом году добирались до мест отдыха на авто, отметил вице-президент по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Мы отметили эту тенденцию даже в тех регионах, куда можно долететь на самолете. Возможно, это путешественникам просто удобно. К тому же такая поездка экономит до десятка тысяч рублей при перелёте или на поезде".

Что касается роста цен, то в этом году ожидается, что туры подорожают на 12-15 процентов.

"Инфляция коснулась и туристического сектора, мы - часть экономики, - рассказал Ромашкин.

И назвал основным фактором роста цен на турпоездки - рост зарплат персонала в туризме.

"Это хорошо для работников отелей и туроператорских компаний, но приводит к росту продажной цены, - подчеркнул он.

На вопрос корреспондента "РГ", где в этом году на российском юге дешевле всего отдохнуть, Сергей Ромашкин ответил, что остановиться бюджетнее всего в 2024 году будет в Крыму.

"Отели на полуострове на 20 процентов дешевле, чем в Краснодарском крае, и на 10 процентов дешевле, чем в Абхазии", - пояснил он "РГ".