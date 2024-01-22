Каждую зиму на замерзший Байкал приезжает множество туристов, чтобы полюбоваться уникальными ледяными пейзажами этого озера. Однако при этом многие отмечают странный факт – несмотря на то, что вокруг Байкала лежит много снега, на самом льду его практически нет.

Это объясняется особенностями климата в районе озера. Здесь очень много солнечных дней зимой. Из-за этого верхний слой льда, на котором находится снег, немного подтаивает.

Кроме того, на Байкале часто дуют сильные ветра, которые сдувают весь выпавший на лед снег к берегам. В итоге получается, что вокруг Байкала сугробы, а на самом льду озера снега практически нет.