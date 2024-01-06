Топ-5 термальных источников России

Россия пестрит удивительными природными достопримечательностями, и одной из наиболее впечатляющих являются термальные источники. Они прекрасно совмещают в себе восстановительные свойства воды с красотой окружающей природы. В этой статье "Рамблер" предлагает познакомиться с топ-5 термальными источниками России.

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1. Плитвицкий источник (Камчатка)

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Расположенный на Камчатке, Плитвицкий источник является одним из самых крупных и самых горячих в России. Его вода содержит множество полезных микроэлементов и минералов, таких как сера и кремний. Эти элементы благотворно влияют на организм, улучшают кожу и волосы, а также обладают антисептическими свойствами. Рядом с источником находится горячий водопад, создающий впечатляющий вид и идеальное место для релаксации.

2. Озеро Тургояк (Челябинская область)

Озеро Тургояк, расположенное в Челябинской области, известно своими термальными источниками, окруженными живописными лесами. Вода в этих источниках обладает целебными свойствами и в основном используется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Рядом с источниками есть современные спа-курорты, предлагающие широкий спектр процедур и услуг для полного релакса и восстановления.

3. Далматовские источники (Свердловская область)

Расположенные в живописном селе Далматово в Свердловской области, Далматовские источники являются настоящей находкой для любителей природного лечения. Источники богаты минеральными солями и способны положительно воздействовать на дыхательные пути и нервную систему. Здесь вы сможете насладиться термальными ваннами и саунами, а также окунуться в местные озера, которые можно посетить даже зимой для зимних купаний.

4. Горячинский источник (Краснодарский край)

Горячинский источник, расположенный в Краснодарском крае, славится своими термальными водами высокой температуры. Вода источника богата хлоридами и сульфатами, которые обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он также привлекает туристов своей живописной природой и возможностью посещения рядом расположенного заповедника.

5. Озеро Шунтук (Бурятия)

Озеро Шунтук в Бурятии является популярным местом для туристов, и здесь находятся термальные источники, известные своими целебными свойствами. Вода в источниках содержит множество минералов, таких как железо и сера, которые положительно влияют на состояние кожи, здоровье костей и суставов. Окружающая природа является дополнительным плюсом и делает посещение этого места еще более привлекательным.