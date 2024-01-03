6 необычных ледяных отелей в мире

Ледяные отели считаются настоящими чудесами архитектуры и инженерии. Уникальность этих сооружений заключается в том, что они полностью созданы изо льда и снега, воплощая морозную красоту зимы. В этой статье "Рамблер"рассмотрит шесть самых необычных ледяных отелей в мире.

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Hotel of Ice (Фагараш, Румыния)

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Hotel of Ice в Фагараше, Румыния, является одним из самых амбициозных ледяных проектов в Европе. Отель строится ежегодно на озере Балете из блоков льда и снега. В его распоряжении имеется ресторан, бар, спа-салон и номера различной категории.

Icehotel (Юккасьярви, Швеция)

icehotel.com

Icehotel расположен в деревне Юккасьярви в Швеции и является одним из самых известных ледяных отелей в мире. Каждый год он строится заново из блоков льда, взятых из реки Торне. Отель предлагает различные номера, бары, холлы и даже церковь — все изо льда и снега. Посетители также могут насладиться уникальным искусством ледяных скульптур.

Hotel de Glace (Квебек, Канада)

Matias Garabedian/wikipedia.org

Hotel de Glace — это ледяной отель, расположенный недалеко от города Квебек в Канаде. Он уже давно является местом притяжения для туристов со всего мира. Отель предлагает спальни с ледяными кроватями и мебелью, ледяной бар, сауну и даже ледяную каплицу для свадебных церемоний. Каждый год отель меняет свой дизайн, чтобы предложить новые удивительные ледяные скульптуры.

Snowhotel (Киркенес, Норвегия)

Snowhotel Kirkenes/booking.com

Snowhotel в Киркенесе, Норвегия, предлагает уникальный опыт проживания в ледяных номерах, созданных талантливыми художниками-скульпторами. Отель имеет прекрасные ледяные скульптуры и украшения на своей территории. Гости могут научиться искусству ледяной скульптуры или отправиться на экскурсию на собачьих упряжках.

Kakslauttanen Arctic Resort (Саариселька, Финляндия)

kakslauttanen.fi

В Kakslauttanen Arctic Resort в Саарисельке, Финляндия, есть не только ледяной отель, но и ледяные стеклянные иглу, в которых гости могут наблюдать северное сияние. Номера оснащены теплыми кроватями и прозрачными панелями, которые позволяют наслаждаться захватывающими видами северного неба.

Iglu-Dorf (Цермат, Швейцария)

Соцсети

Iglu-Dorf в Цермате, Швейцария, представляет собой группу ледяных домов, объединенных в деревню. Здесь посетителям предлагаются комфортные спальни с меховыми одеялами и теплыми спальными мешками. Днем гости могут насладиться лиственными блюдами в ледяных ресторанах и барам.