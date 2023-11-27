Самая грязная вещь в отеле, о которой вы не догадываетесь

Многим может казаться, что самое грязное место в гостиничном номере — это туалет. Но на самом деле есть и другие предметы, чистота которых вызывает большие сомнения.

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В этом году было проведено исследование: специалисты назвали места в номерах с самым большим количеством бактерий. Результаты этой работы вас удивят. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Исследователи взяли мазки с поверхностей и выяснили, что самой микробной вещью в номере является смеситель для раковины. Он покрыт огромным количеством грамотрицательных бактерий. Как оказалось, на смесителе в 55 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Среди них — хламидии, гонококки, менингококки и многие другие виды. Попадая в организм человека, они вызывают интоксикацию и могут приводить к различным, в том числе смертельно опасным болезням.

Следующей в списке самых грязных вещей оказалась насадка для душа. На ней в 25 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. А в ванне отеля их больше примерно в 40 раз.

Более раннее исследование Американского общества микробиологии также показало, что на 81% поверхностей в спальной зоне отелей есть следы фекальных бактерий. Были взяты пробы с выключателей, ковров, телефонов и пультов от телевизора. Последние оказались наиболее заселены бактериями.

По словам исследователей, это неудивительно, так как многие средства для уборки, швабры и губки, часто недостаточно очищаются и во время уборки могут легко переносить вредные микробы с одной поверхности или комнаты на другую.

Останавливаясь в отелях, имейте в виду, что дополнительная плата не гарантирует более чистый номер. Риск заражения вредными бактериями гораздо больше зависит от того, насколько заселен отель, чем от его цены или звездности. Другими словами, независимо от того, останавливаетесь ли вы в бюджетном или в роскошном отеле, будьте готовы принять дополнительные меры безопасности.

Что можно сделать? Многие поверхности достаточно быстро протереть дезинфицирующими салфетками, которые содержат не менее 70% спирта. Что касается пульта дистанционного управления телевизором, положите его в прозрачный пластиковый пакет перед тем, как использовать. Также не пейте воду из-под крана, а всегда просите у сотрудников отеля воду в бутылках.