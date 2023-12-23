Помимо заграничных паспортов, есть еще несколько важных документов, которые стоит взять с собой, отправляясь в путешествие, особенно с детьми.

Во-первых, это свидетельства о рождении детей. Их обязательно попросят предъявить на границе, чтобы подтвердить родство и законность вывоза ребенка из страны.

Также полезно взять нотариально заверенные согласия на выезд от второго родителя, если он не едет с вами. Это поможет избежать проблем на пограничном контроле.

Не забудьте медицинский страховой полис с покрытием на случай болезни или травмы за границей. Оформите его заранее в страховой компании.

Берите с собой копии документов и храните их отдельно от оригиналов.