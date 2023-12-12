Как получить больше места для ног в самолете: бесплатные лайфхаки
Авиапутешествия для многих из нас становятся не самым комфортным временем — слишком сухо, слишком тесно, слишком мало места для ног... "Рамблер" расскажет, как эксперты рекомендуют решать проблему с нехваткой места для ног в самолете.
Ясмин Пекель, эксперт по путешествиям в компании Blue Cruise, поделилась своими лучшими советами для путешественников, которым нужно немного больше места в полете:
"Если вы высокий или просто хотите дополнительное пространство для ног, подумайте о том, чтобы выбрать места у аварийного выхода".
Правда стоит понимать, что если вы заняли места у аварийного выхода, то все вещи нужно будет расположить на верхних полках, так как перед собой оставлять ничего нельзя.
Так, в большинстве самолетов, самые просторные места находятся в 1, 16 или 17 рядах.
Если места на этих рядах уже заняты, то рекомендуется выбирать ряд у прохода. На этих местах вы всегда сможете немного вытянуть ноги в сторону, спокойно вставать и ходить в туалет и быстрее отправиться к выходу после посадки самолета.
Но стоит отметить, что, если вы расположитесь на месте у прохода, то мимо вас будут проходить другие пассажиры и бортпроводники с тележками, так что вас могут иногда задевать и ноги придется убирать. Кроме того, придется вставать, если ваш сосед посередине захочет отойти в туалет.
Эксперты отмечают:
"Помните, что некоторые самолеты имеют разные конфигурации сидений. Посетите веб-сайт авиакомпании и посмотрите на карты мест".
Большинство авиакомпаний сейчас предусматривают платный выкуп мест, но если вам предстоит долгий полет, трата, определенно, того стоит.