Как получить больше места для ног в самолете: бесплатные лайфхаки

Авиапутешествия для многих из нас становятся не самым комфортным временем — слишком сухо, слишком тесно, слишком мало места для ног... "Рамблер" расскажет, как эксперты рекомендуют решать проблему с нехваткой места для ног в самолете.

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Ясмин Пекель, эксперт по путешествиям в компании Blue Cruise, поделилась своими лучшими советами для путешественников, которым нужно немного больше места в полете:

"Если вы высокий или просто хотите дополнительное пространство для ног, подумайте о том, чтобы выбрать места у аварийного выхода".

Правда стоит понимать, что если вы заняли места у аварийного выхода, то все вещи нужно будет расположить на верхних полках, так как перед собой оставлять ничего нельзя.

Так, в большинстве самолетов, самые просторные места находятся в 1, 16 или 17 рядах.

Если места на этих рядах уже заняты, то рекомендуется выбирать ряд у прохода. На этих местах вы всегда сможете немного вытянуть ноги в сторону, спокойно вставать и ходить в туалет и быстрее отправиться к выходу после посадки самолета.

Но стоит отметить, что, если вы расположитесь на месте у прохода, то мимо вас будут проходить другие пассажиры и бортпроводники с тележками, так что вас могут иногда задевать и ноги придется убирать. Кроме того, придется вставать, если ваш сосед посередине захочет отойти в туалет.

Эксперты отмечают:

"Помните, что некоторые самолеты имеют разные конфигурации сидений. Посетите веб-сайт авиакомпании и посмотрите на карты мест".