Путешествуя не поезде, можно получить довольно много услуг. О некоторых из них пассажиры знают, но о других зачастую даже не догадываются. Причем привилегии в вагонах можно получить абсолютно бесплатно.

© Кадр из фильма «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»

«Рамблер» раскрывает секреты, путешествий на поездах, которые помогут сделать время, проведенное в пути, наиболее комфортным.

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Выбирайте места рядом с проводником

Оказавшись в купе возле «хозяина вагона», вы, скорее всего, быстрее, чем все другие пассажиры, получите чай, кофе и другие мелкие привилегии. Из других бонусов — близость выхода из вагона, а значит покинуть поезд у вас получится одним из первых. Кроме того, если с вами в купе будут путешествовать шумные соседи, мешающие вам отдыхать, проводник, «проживающий» по соседству, быстро их усмирит.

Попросите настольные игры

Мало кто знает, что в стоимость железнодорожного билета обычно включена возможность пользоваться настольными играми, чтобы скоротать время в поездке. Можно попросить у проводника шахматы, шашки или другие игры, имеющиеся в наличии, чтобы не скучать во время путешествия. Если настольные игры есть в поезде, вам их обязательно предоставят. Особенно этот пункт актуален для путешественников с детьми, которые не хотят, чтобы их чада всю поездку провели, уткнувшись в экран телефона.

Примите душ

Бесплатные услуги в поездах, о которых пассажиры не знают

Во многих фирменных поездах наряду с хорошо оборудованными туалетами есть и душевые комнаты. Если провести даже сутки без водных процедур вы не в состоянии, следует заранее узнать, предполагается ли наличие душа в том или ином составе. Правда, следует понимать, что нежиться под теплыми струями так же долго, как дома, у вас вряд ли получится. Желающих принять душ может оказаться довольно много, а на каждого человека в среднем выделяется, как правило, около 15 литров горячей воды. Так что придется ускориться.

Можно продолжить путешествие с любой станции с одним билетом