Самые живописные маршруты для путешествий на поезде

В путешествиях на поездах есть особенная волшебная атмосфера, которая не сравнится с другими видами отдыха. Что может быть уютнее, чем медленно катиться по рельсам и рассматривать красоты вокруг?

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“Рамблер” рассказывает о самых интересных и живописных маршрутах для путешествий на поезде.

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Венецианский экспресс Simplon-Orient

Многие путешественники в полном восторге от элегантности и изысканности вагончиков этого поезда. Над интерьером Simplon-Orient работали лучшие дизайнеры двадцатого века, поэтому нахождение внутри поезда дарит невероятное эстетическое удовольствие. Маршрут поездки рассчитан на два дня: поезд отправляется из Парижа, а прибывает в Венецию. На протяжении путешествия гостям предлагают различные блюда французской и итальянской кухни, так что остаться голодным просто невозможно. Туристов угощают шампанским, а блюда подают в серебряной посуде.

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Транссибирская магистраль

Железнодорожное полотно простирается на 9288 километров, по праву считаясь самым длинным среди всех существующих. Поезд, следующий из Центральной России до Дальнего Востока, пересекает шесть часовых поясов. Проехать весь путь можно за шесть дней. Самый комфортный вариант для передвижения – люксовый поезд “Императорская Россия”, который на своем пути останавливается во многих больших городах нашей родины. Но есть более дешевая альтернатива – пассажирский поезд “Россия”.

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Железная дорога Canadian Pacific

Поезда этой дороги ходят по маршруту, который существует с девятнадцатого века. Длительность путешествия составляет два дня, однако никто не торопится быстрее доставить туристов в пункт назначения. Главная особенность маршрута – множество красивых мест, которые видно из окна. По ночам поезда не ходят, они останавливаются в городке Камлупс и пережидают наступление сумерек. Сделано это для того, чтобы туристы отдохнули после долгой поездки и не проспали пейзажи, которые видно только днем.

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Glacier Express

Железная дорога в Швейцарии притягивает множество туристов, а все из-за особенности ее расположения. Поезд, следующий по маршруту, называется Glacier Express. Путешествие длится восемь часов, за это время удается посмотреть на величественные горы и ущелья, которые поражают своей красотой. От глаз туристов не ускользнет ни один кусочек живописной природы, ведь в поезде установлены большие панорамные окна. За весь путь туристы проезжают 291 мост и 91 тоннель.