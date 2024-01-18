Лучшие горнолыжные курорты Подмосковья: топ-5

Живописные ландшафты и многочисленные холмы Подмосковья идеально подходят для зимних развлечений и горнолыжного спорта. Если возможности уехать в горы сейчас нет, но при этом вы соскучились по активным зимним видам спорта, присмотритесь к горнолыжным курортам Подмосковья. Многие из них позволяют вдоволь насладиться снежными склонами, красивыми пейзажами и уютной атмосферой.

Подробнее о лучших горнолыжных курортах недалеко от Москвы читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

Сорочаны

Адрес: Дмитровский округ, деревная Курово, 68

Стоимость: ски-пасс — от 130 рублей за подъем (основной тариф), индивидуальное занятие с инструктором — от 2200 рублей

Расположенный в Дмитровском городском округе курорт Сорочаны известен своими многочисленными трассами и качественными подъемниками. Здесь можно как покататься на лыжах, так и попробовать встать на сноуборд. Кроме того, на горнолыжном курорте есть тюбинг, кафе и гостиничный комплекс, так что сюда можно смело отправляться на все выходные.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Адрес: Дмитровский округ, деревная Шуколово

Стоимость: ски-пасс — от 35 рублей за один подъем, индивидуальное занятие с инструктором — от 1300 рублей

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева считается старейшим курортом Подмосковья. На территории клуба расположено 9 трасс: 2 зеленые, 2 синие, 3 красные и 2 черные. Их общая протяженность составляет 3 689 метров.

Клуб одинаково подходит как для отдыха взрослых, так и для отдыха детей – для юных спортсменов здесь проходят групповые занятия по горнолыжному спорту.

А если сноуборд и горные лыжи вас не интересуют, то вы сможете покататься на «ватрушках» и на коньках. На территории клуба расположен прокат оборудования, несколько кафе и гостиница.

Спортивный парк «Волен»

Адрес: Дмитровский городской округ, Яхрома, улица Троицкая, 1

Стоимость: ски-пасс — от 55 рублей в будни и 105 рублей в выходные за подъем, суточный безлимитный абонемент — 2000 рублей в будни и 3500 рублей в выходные

«Волен» славится большим количеством спусков разной сложности – здесь их 15. Общая протяженность трасс – более 5000 метров. На территории спортивного парка есть трассы как для новичков, так и для более опытных спортсменов. Кроме того, здесь также есть трассы для тюбинга и для бордер-кросса.

Горнолыжный клуб «Целеево»

Адрес: Дмитровский городской округ, деревня Целеево

Стоимость: гостевой визит (ски-пасс или лыжная трасса) на целый день — от 3000 рублей (взрослые), от 1800 рублей (дети); индивидуальное занятие с тренером — от 4500 рублей

«Целеево» – это закрытый загородный клуб для тех, кто ценит комфортный зимний отдых. В распоряжении посетителей четыре трассы – две зеленые и две синие. Помимо трасс для горных лыж и сноуборда, на территории клуба есть каток, горка для тюбинга, трасса для беговых лыж. После насыщенного дня можно отдохнуть и пообедать ресторане.

Парк «Яхрома»

Адрес: Дмитровский городской округ, Яхрома

Стоимость: ски-пасс — 50 рублей за один подъем (взрослые), 25 рублей за один подъем (дети до 12 лет); индивидуальное занятие с инструктором — от 1800 рублей

В парке действуют четыре горнолыжных склона с оборудованными трассами различной сложности. Протяженность трасс – от 250 до 650 метров. Парк также оснащен катком, трассой для тюбинга и тобоганом.