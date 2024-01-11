Горнолыжный курорт Масикрен в Северной Корее долгое время оставался закрытым для посещения иностранцев. Однако в последние годы режим КНДР немного смягчил правила для туристов, и теперь этот объект можно увидеть своими глазами.

В своем видео блогер с ником @Kisa.inkorea рассказывает о своей поездке в Масикрен. По ее словам, горнолыжный курорт произвёл на нее впечатление своими масштабами и аутентичным архитектурным стилем.

На кадрах видно, что склоны прекрасно подготовлены, есть современные подъемники и оборудование для искусственного оснежнения. Трассы разной сложности подходят как для новичков, так и для опытных лыжников.

Особенно поразительны сооружения вокруг курорта: гостиницы, рестораны, магазины. Их дизайн выдержан в традиционном корейском стиле.