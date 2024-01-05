Куда поехать в феврале 2024 года: идеи для путешествий за границей

Где можно отдохнуть душой, телом, зарядиться хорошим настроением и получить максимум эмоций, когда за окном серые будни? Спросили у эксперта по туризму и визам, автора гайда по получению виз Варвары Пальгаевой.

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Таиланд

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Страна вечного лета, экзотики, улыбок — другая Вселенная. Русские туристы любят Таиланд и приезжают сюда вновь и вновь, открывая новые горизонты и впитывая культуру этой страны.

Доступность прямых перелетов — это удобство и комфорт, поэтому зимой сбежать от серых будней и погреться на солнышке гораздо проще. Сначала можно отправиться в колоритный Бангкок, где кроме главных достопримечательностей, увидеть красоту города с рек и каналов или с высоты птичьего полета на одном из небоскребов. А потом уехать на один из островов: самые популярные из них Пхукет и Самуи. Отдыхая на Пхукете, стоит отправиться в небольшое путешествие на острова Пхи-Пхи. По дороге любоваться чудесными пейзажами со скалами и голубой водой, а потом своими глазами увидеть, где снимался Джеймс Бонд и знаменитый «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Индонезия

Концентрация красоты в одном месте — пышная зелень, чистейшие пляжи, бирюзовая вода, рисовые террасы. Место, куда съезжаются серферы с разных точек мира — рядом с островом идеальные условия для покорения волн.

Чтобы увидеть разные оттенки жизни на острове, лучше жить в разных местах, а не бронировать жилье в одном месте. Конечно, такой формат идеально подходит для отдыха без детей. Бали разнообразен и многолик. Можно на несколько дней поселиться в тусовочной шумной Куте, съездить в рай для серфингистов Букиту и уединиться для медитаций и йоги в Убуде. Для отдыха с детьми маршрут и место отдыха надо продумывать более тщательно. Нужно учесть длительный перелет, высоту волн на пляжах, специфику еды и особенности климата. В идеале отправляться на остров минимум на две недели. Детям тоже скучно не будет: аквапарки, развлечения, сафари-парки.

Путешественникам из России месяц можно находиться на Бали без визы, для продления срока нужно будет подать онлайн-заявку. Кстати, если нужно получить визу США, Индонезия – одно из популярных направлений. В консульстве Джакарты одобряемость визы очень высока. После интервью внутренним рейсом можно отправиться на пляжный отдых – паспорт не требуется, его доставляют чуть позже почтой. В Джакарту можно попасть Узбекскими авиалиниями из Ташкента или со стыковкой в Китае. Если промежуток между рейсами позволит, можно увидеть кусочек Поднебесной.

Куба

Отдых на Кубе – это красивые пляжи, интересная самобытная культура, богатая история, зажигательные танцы и неповторимая кубинская атмосфера. Туристы из России могут находиться на острове свободы без визы до 90 дней. Здесь – разнообразие мест для проживания от старинного гостевого дома (кубинский касас) до роскошного отеля на побережье.

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Можно найти различные интересные туры по городу – узнать о городе, его истории, познакомиться с местными жителями и путешественниками. А можно просто гулять по острову, впитывая его атмосферу и самобытность. Наряжаться в яркие костюмы, ездить на ретро-автомобилях, танцевать сальсу. Яркие впечатления можно получить от богатого подводного мира и мастер-классов по скручиванию кубинских сигар. Скучно не будет!

Египет

Страна привлекает туристов красотой Красного моря, коралловыми рифами и, конечно, пирамидами. На курорты можно попасть прямым рейсом, получить отличный сервис по системе все включено, насладиться теплым морем, спа-программами и экскурсиями по желанию. Стоимость тура в 5-звездочный отель обойдется примерно в 160-200 тысяч на двоих.

Если захочется чего-то небанального и есть время на длительное путешествие, можно отправиться в Круиз по Нилу и получить совершенно новые эмоции и впечатления о Египте. Самый популярный маршрут занимает 4 ночи – на пути ждут прекрасные храмы, погребальные камеры фараонов, Долина Царей.

И, конечно, Египет - это идеальное место для отдыха с детьми. Море – как парное молоко, ребята прекрасно проводят время на песчаных пляжах с удобными заходами в воду.

Дубаи

Топовое место — страна будущего, где каждый день может стать незабываемым. Дубаи — это потрясающие панорамные виды, классный шопинг, Музей будущего, самый высокий небоскреб в мире башня Бурдж-Халифа. Еще одним ярким место и символом Дубая является Золотая Рамка — смотровая площадка, а также небольшой музей с прошлым, настоящим и будущим города. Ну и, конечно, здесь можно насладиться водами Персидского залива, отправиться в один из тематических парков или на экскурсию джип-сафари по пустыне.