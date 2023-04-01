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1 час назад

Что нельзя фотографировать в Дубае

Мира Маркина

Приезжая в Объединенные Арабские Эмираты, не стоит забывать про то, что в государстве есть свои законы, незнание которых может сыграть против туриста. Что нельзя фотографировать во время отдыха в стране? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя фотографировать в Дубае
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Людей без их согласия

В Дубае с этим довольно строго. Перед тем, как фотографировать кого-либо в кафе, на пляже или на улице, нужно убедиться, что человек не против, иначе можно нарваться на крупный штраф. Например, одну туристку из Австралии оштрафовали на 10000 AED (почти 210 000 рублей) за снимок чужого автомобиля, припаркованного на местах для инвалидов.

Автомобильные аварии

В России, если кто-то стал свидетелем ДТП, он сразу достает мобильный телефон и начинает снимать происходящее на камеру. в ОАЭ это запрещено. Фотографирование аварий и других дорожных инцидентов можно закончиться для любопытного огромным штрафом в размере от 50 тысяч до 3 миллионов AED.

Правительственные здания

На то, чтобы снимать военные и правительственные здания, необходимо иметь специальное разрешение. Поэтому держите свой фотоаппарат и камеру мобильного телефона подальше от зданий Государственной прокуратуры, Суда, Министерства финансов, Гражданской обороны и других государственных учреждений.

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Самолеты

Из соображений безопасности сфотографировать в международном аэропорту билет на фоне самолета без разрешения администрации тоже не получится. Снимать в контролируемых зонах незаконно.

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