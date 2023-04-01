Что нельзя фотографировать в Дубае

Приезжая в Объединенные Арабские Эмираты, не стоит забывать про то, что в государстве есть свои законы, незнание которых может сыграть против туриста. Что нельзя фотографировать во время отдыха в стране? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Людей без их согласия

В Дубае с этим довольно строго. Перед тем, как фотографировать кого-либо в кафе, на пляже или на улице, нужно убедиться, что человек не против, иначе можно нарваться на крупный штраф. Например, одну туристку из Австралии оштрафовали на 10000 AED (почти 210 000 рублей) за снимок чужого автомобиля, припаркованного на местах для инвалидов.

Автомобильные аварии

В России, если кто-то стал свидетелем ДТП, он сразу достает мобильный телефон и начинает снимать происходящее на камеру. в ОАЭ это запрещено. Фотографирование аварий и других дорожных инцидентов можно закончиться для любопытного огромным штрафом в размере от 50 тысяч до 3 миллионов AED.

Правительственные здания

На то, чтобы снимать военные и правительственные здания, необходимо иметь специальное разрешение. Поэтому держите свой фотоаппарат и камеру мобильного телефона подальше от зданий Государственной прокуратуры, Суда, Министерства финансов, Гражданской обороны и других государственных учреждений.

Самолеты