Почему не стоит ходить в туалет в самом высоком здании в мире

Самое высокое здание в мире — башня “Бурдж-Халифа”. Она расположена в Дубае — одном из самых популярных туристических городов. Высота башни достигает 828 метров и насчитывает 163 этажа.

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Подняться на смотровую площадку “Бурдж-Халифы” — самое популярное туристическое развлечение. Она расположена на 123 этаже и ежедневно привлекает тысячи туристов. Однако во всей этой красоте и всем величии есть один нюанс. О нем — в материале “Рамблера”.

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Что находится внутри “Бурдж-Халифы”

На самом деле, внутри здания нет ничего необычного. Несколько этажей принадлежат гостинице — одной из самых дорогих в Дубае. На других этажах расположена апартаменты, их цена начинается от одного миллиона евро.

Обсерватория, смотровая площадка, ресторан и офисы — все это находится в самом высоком здании мира. Ежедневно туда заходят тысячи людей, которые пользуются лифтами и всей инфраструктурой.

Однако и туристов и тех, кто работает в “Бурдж-Халифе” просят лишний раз не пользоваться туалетами в здании. Это связано со сложностью работы канализации. В итоге за красивой картинкой стоит не самая удобная жизнь.

Для сотрудников, работающих в самом высоком здании в мире, есть отдельные туалеты, которые расположены в самом низу башни, а также в соседнем торговом центре “Дубай Молл”.

Что не так с туалетами в “Бурдж-Халифа”

На самом деле в самой высокой башне мира просто отсутствует система канализации. Поэтому для того, чтобы вывозить человеческие отходы, используются несколько десятков грузовиков. Они под покровом ночи вывозят все сточные воды из здания за город.

Дело в том, что темпы застройки Дубая совершенно отличаются от того, что происходит на земле. С одной стороны это — самое высокое здание в мире, которое представляет собой очень красивую картину. С другой стороны — здание обслуживает несколько десятков грузовиков-ассенизаторов.