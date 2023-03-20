Гид по метро Дубая: сколько стоит и как себя вести

Дубай считается одним из лучших городов в мире по транспортной доступности. Здесь функционирует несколько видов транспорта: автобусы, трамвай, монорельс и метро. Последний считается наиболее популярным у местных жителей и туристов, так как линии проходят по всему городу и останавливаются у ключевых достопримечательностей.

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Метро Дубая очень простое для понимания: здесь нет сложных развязок, переходов, а навигация дублируется на английском языке. Однако туристы испытывают другие проблемы с оплатой и правилами поведения в метро. Об этом — в материале “Рамблера”.

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Правила поведения

Есть несколько основных моментов, которые вам нужно знать о метро Дубая. Во-первых, здесь существует четкое разграничение пассажиров. Традиционно первый и последний вагоны отведены для двух категорий граждан: обладатели золотой карты и женщины. В первом случае нужно доплатить за возможность кататься в более комфортабельном вагоне. Во втором случае в вагоне могут находиться только женщины и дети, это создано ради безопасности пассажиров и соблюдения законов арабских стран.

В метро Дубая строго запрещено пить воду, употреблять в пищу что-либо и жевать жвачку. За это могут оштрафовать или сделать замечание незнающему туристу. Однако лучше не рисковать и просто соблюдать правила поведения в вагонах метро.

Сколько стоит

Метро в Дубае поделено на несколько зон, и цена за проезд зависит от того, сколько зон пересекает пассажир. Существует три транспортные карты: серебряная, красная и золотая. Также у жителей города вы можете увидеть синюю, но она предназначена только для резидентов города.

Красная карта нужна в том случае, если вы остановились в городе на пару дней и не собираетесь ездить в метро. Она стоит два дирхама и стоимость поездок по ней начинается от четырех дирхамов, если вы передвигаетесь в пределах одной зоны. Спустя десять поездок карта перестает действовать.

Серебряную рекомендуют приобретать тем, кто приехал в город на неделю и более и планирует часто ездить на метро. За нее вы отдадите 25 дирхамов, 19 из которых положат на счет. Стоимость поездок начинается от трех дирхамов. Также можно купить недельный проездной — он обойдется в 50 дирхамов. Такая карта будет действовать пять лет.