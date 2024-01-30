Сколько стоят билеты на концерты певца Shaman в разных городах

За последние два года певец Shaman (Ярослав Дронов) стал очень популярен у российских слушателей и постоянно колесит по городам с гастролями. «ФедералПресс» решил выяснить, сколько стоят билеты на выступление одного из самых востребованных отечественных артистов.

© Fedpress.ru

«Полюбившаяся программа «Я русский» снова в вашем городе! Shaman – автор и исполнитель всенародно любимых хитов», – гласит афиша.

Видео дня

Ближайшее выступление Shaman состоится сегодня, 30 января, в Новосибирске. Почти через месяц, 25 февраля, артист выступит в городе еще раз. Минимальная стоимость билетов, по данным «Яндекс Афиши», – 5000 рублей, максимальная – 8000.

На момент написания материала почти все билеты на концерт 25 февраля раскуплены. Приобрести билет на выступление 30 января на сайте уже нельзя. 4 февраля артист споет в Екатеринбурге. По данным «Яндекс Афиши», на это выступление осталось всего 2 свободных места в партере (за 4500 и 6000 рублей), раскуплены даже VIP-ложи. 5 и 6 февраля Shaman даст концерты в Тюмени: на первую дату свободен лишь один билет стоимостью 10 000 рублей, на вторую билетов уже нет.

На выступление артиста в Кургане 8 февраля еще могут успеть попасть пять человек, заплатив от 6500 до 7500 рублей. А вот на столичный концерт певца 10 марта доступно еще много билетов. Минимальная цена – 5500 рублей. Максимальная стоимость входа на выступление – 21 тысяча рублей за место в VIP-партере. В апреле певец даст три концерта подряд в Ростове-на-Дону.

Билеты на 2 и 3 апреля уже почти раскуплены, на 4-е еще свободна большая часть зала, а место можно купить минимум за 2000 рублей.

Проанализировав данные «Яндекс Афиши», можно сделать вывод, что Shaman действительно мегапопулярен в России. Билеты на его концерты раскупают задолго до даты выступления. Ранее «ФедералПресс» писал, что уральцы массово скупают билеты на концерты Shaman. Приобрести клочок бумаги, позволяющий увидеть артиста, можно даже на популярных сервисах объявлений.