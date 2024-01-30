Российские санатории подняли расценки на треть

Отдых в российских санаториях в 2024 году обойдется на 10-30% дороже, чем годом ранее. Причина роста цен – высокий спрос, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и другие ассоциации.

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По данным АТОР, стоимость оздоровительного отдыха за год в среднем выросла на 10-15%. Самые востребованные здравницы в Кавказских Минеральных Водах переписали прайсы в сторону увеличения почти на треть, передает "Уралинформбюро".

«Цены в санаториях формируются по обычным рыночным законам, в частности на них влияет соотношение спроса и предложения. В то же время потолок ограничен платежеспособностью населения. Поэтому подорожание в 30% мы пока наблюдаем скорее в единичных объектах», – отметил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Максимальный рост цен ожидается в популярных санаториях из-за увеличения потока отдыхающих в разгар сезона, подчеркнул вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Некоторые курорты "играют" ценами, меняя их от нескольких раз в неделю до нескольких раз в день и вычисляя, по какой цене турист готов приобрести путевку.

«В итоге ее оставляют», – добавил он.

Туроператор "Алеан" констатирует рост спроса на туры по России на четверть. Больше всего броней на предстоящий сезон отпусков сделано в санаториях Кавминвод и Краснодарского края. Затем идут здравницы Урала и Сибири, Крыма и Калининградской области.

В среднем сутки в санаториях России обойдутся в 4-4,5 тысячи рублей в эконом-сегменте, в 6-10 тысяч в среднем и более 10 тысяч рублей в высшем ценовом сегменте.