В Железноводске построят шесть санаториев

"Инвестиционная привлекательность Железноводска растет. Природа Железноводска настолько богата, что продолжает покорять инвесторов. Всего это будет шесть санаториев по 4 га каждый. При поддержке нашего губернатора Владимира Владимирова продолжаем развивать туристическую и инвестиционную привлекательность нашего курорта", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.