Сколько стоят туры в Дагестан: когда их лучше бронировать

Туристические операторы активно бронируют поездки в Дагестан на весну и лето 2024 года, ожидая высокий спрос. В 2023 году Дагестан принял 1,75 млн туристов, на 16,7% больше, чем в предыдущем году, и количество номеров в отелях увеличилось на 12%, до 10 тысяч. Популярные места включали мультимедийный фонтан в Дербенте и Сулакский каньон. Продажи туров в 2023 году выросли на 20–30%, и ожидается, что спрос сохранится, пишет Центральная Служба Новостей.

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PEGAS Touristik и другие туроператоры, включая Coral Travel, «Интурист», «Русский Экспресс», «Мультитур», АЛЕАН, Anex, FUN&SUN и «Дельфин», предлагают различные пакеты. PEGAS Touristik увеличило количество мест в отелях, ожидая рост продаж. «Слетать.ру» сообщает, что заявки на туры восемь раз выше прошлогодних, а средняя продолжительность тура — девять ночей.

Алена Громова из Coral Travel отмечает привлекательность Дагестана благодаря его природе и истории. В АЛЕАН считают, что спрос будет расти за счет положительных отзывов в соцсетях. Они также отмечают нехватку возвращающихся туристов и надеются на улучшение инфраструктуры.

В «Русском Экспрессе» говорят о тренде на многорегиональные туры. «Мультитур» ожидает роста за счет новых комбинированных туров. Некоторые отели подняли цены на 20–25%, в то время как другие сохранили прошлогодние.