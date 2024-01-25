Alean вложит 8,4 миллиардов рублей в реновацию курортного комплекса в Сочи

Планируется построить пятизвездочный гостиничный комплекс на 480 номеров, а также облагородить территорию – открыть бассейн и акватермальный комплекс, сообщает “Интерфакс”.

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На данный момент гостиница находится на этапе проектирования. Предположительно проект будет реализован к 2028 году. Сейчас Aleаn Family Sputnik включает в себя 270 четырехзвездочных номеров.

Сеть отелей планирует инвестировать 8,7 миллиардов рублей, чтобы построить новый всесезонный курорт в Лазаревском районе Сочи. Место для отдыха будет реализовано на территории пансионата “Якорная щель”, который последние десятки лет перестал функционировать.