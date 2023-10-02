Неизвестное место в Сочи, которое выглядит как сказка: видео
Кажется, Сочи уже настолько протоптан туристами со всей стороны, что больше нет мест, которые не "светятся" в тысячах аккаунтов в соцсетях.
Да, у всех есть фото на Красной поляне, в Олимпийском парке, на набережной Адлера и в других распиаренных локациях. Однако, на самом деле, Сочи настолько богат пейзажами и интересными местами, что все еще есть варианты, которые удивят многих.
Смотрите видео пользователя TikTok @pakholkinak об одной из таких незаезженных сочинских локаций, которая доставит удовольствие любому туристу. Здесь можно и покататься на зиплайне над горной рекой, полетать на воздушном шаре, посмотреть на чайные плантации.
Ранее мы писали о том, сколько будет стоить отдых в Сочи в октябре.
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